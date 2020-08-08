8 августа на «РЖД Арене» футбольный клуб «Локомотив» провёл традиционную встречу с болельщиками. Это мероприятие, предваряющее старт нового сезона. Встреча, которая началась на позитивной ноте, в какой-то момент вышла из-под контроля. Как болельщики «Локомотива» «радушно» встретили свою команду — рассказывает NEWS.ru.

К ежегодному мероприятию «железнодорожники» подготовились основательно. В этом году программа встречи оказалось очень событийной. Началось всё с тренировки. 45 минут футболисты «Локомотива» разминались на виду у около 300 человек. Как заметил главный наставник команды Марко Николич, упражнения носили исключительно восстановительный характер, так как только накануне «железнодорожники» провели матч с «Зенитом» за Суперкубок.

Пока игроки восстанавливались, параллельно шли светские беседы с обслуживающим персоналом и наставниками команд. Одним словом, атмосфера была очень благоприятной.

На такой же позитивной ноте продолжилась презентация новичков «Локомотива». Она, кстати, носила отчасти интригующий характер. В самом начале мероприятия директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что на данной встрече будет представлен ещё один новый футболист, которого ранее клуб не анонсировал, но презентация началась не с него. Первому слово дали полузащитнику Жасуру Жалолиддинову, однако особенно тепло болельщиков поприветствовал защитник Виталий Лысцов. Это и понятно, поскольку для футболиста этот клуб не чужой. Начиная с 12 лет он защищал цвета «Локомотива».

Рад вернуться в самый лучший коллектив домой. В родные стены, видеть родные лица, стадион. Я тренировался рядом с этим стадионом, мечтал здесь оказаться, и мечты сбываются. У нас хорошая команда, болельщики, сейчас разрешили больше болельщиков пускать на матч, и я надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь, наш клуб будет на первом месте. Когда я ушёл из команды, я себе поставил цель вернуться сюда и работал каждый день не покладая рук, чтобы сюда вернуться, — сказал Лысцов.

Таинственным же новичком «Локомотива» стал Виталий Лисакович. Контракт, который рассчитан на четыре года, подписали с футболистом прямо на поле.

Виталий Лисакович fclm.ru

Презентацию новичков сменила, пожалуй, одновременно самая торжественная и самая трогательная часть мероприятия. На «РЖД Арене» собрали четыре команды из системы «Локомотива» и основному коллективу вручили серебряные медали по итогам выступления в сезоне-2019/20. На церемонию приехал в том числе Джефферсон Фарфан, уже бывший футболист «Локомотива». Он трогательно попрощался с командой, сказав, что три с половиной года, проведённые в стане «железнодорожников», навсегда останутся в его памяти. По количеству аплодисментов в адрес перуанского футболиста было понятно, что чувство это совершенно обоюдно.

На этом добрая и приятная часть мероприятия закончилась. И началась самая «жара» — общение с руководством и членами команды.

Естественно, все претензии, которые накопились у фанатов по отношению к руководству клуба после увольнения Юрия Сёмина, за короткий период межсезонья не были исчерпаны. Поэтому такое мероприятие, как встреча с болельщиками, должно было стать продолжением эпопеи натянутых отношений. И стало.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главные вопросы, как и ожидалось, были адресованы генеральному директору Василию Кикнадзе. Их основной посыл был следующий: почему функционер не выполняет поставленных им самим же целей, почему ему всё равно. Чтобы озвучить свою позицию, фанаты «железнодорожников» изощрялись как могли: кто-то цитировал самого Кикнадзе, кто-то переделал стихотворение Агнии Барто.

Я сегодня в цирк приехал. На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другой дядей Толей. Их дуэт всех разрывает. Ничего там нет святого. В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя. Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят. Главное — в защите уже и пошире бы в атаке. Жаль, плевать вам на фанатов. Средний палец — ваше кредо. Только скоро вы уйдёте, а трибуны будут вечно, — сказал один из фанатов.

Если поначалу генеральный директор ещё держал себя в руках, то после этого отрывка и последовавшего вслед за этим вопроса про похабное отношение к истории клуба и болельщикам Кикнадзе не выдержал. Сначала он пригрозил, что если оскорбления не закончатся, то все, кто принимал участие со стороны клуба в мероприятии, просто встанут и уйдут. А потом, поняв, что ситуация совсем перестала напоминать адекватное общение, выдал эмоциональную речь:

Я слышу крики, чтобы Кикнадзе уходил из клуба. Я не уйду. Я буду стараться делать так, чтобы клуб был лучшим и сильным. Но то, что вы делаете, это позор. Не вы принимаете решения. Вы можете ухать, кричать, визжать. Всё что хотите. Имеете полное право. Но команда пришла отвечать на ваши вопросы, а вы используете это, чтобы лишний раз дёрнуть меня. Ну не получается у вас, ребят. Не заводит меня то, что вы произносите. Перед вами команда сидит, а вы общаетесь со мной. Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Зачем вы её размениваете на возможность сказать мне то, что вы говорите уже несколько месяцев? Чем вы хотите меня удивить? Я всё прекрасно о вас знаю. По уставу решение о гендиректоре принимается на совете директоров. Не вижу предпосылок, чтобы совет директоров сейчас поставил вопрос о моей кандидатуре, — заявил Кикнадзе.

За функционера вступились в том числе и многие футболисты.

Я такой же эмоциональный человек, как и вы. У нас к болельщикам тоже есть вопросы. Если бы нас вчера погнали вперёд, мы бы одолели «Зенит». Вчера было всего несколько кричалок в нашу поддержку. Мы вас уважаем, ценим, любим. Но почему вы так к нам относитесь? — сказал полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

Дмитрий Баринов fclm.ru

Его слова поддержал нападающий команды Фёдор Смолов, недавно вернувшийся из аренды из испанской «Сельты».

У меня складывается ощущение, что мы вам неинтересны. Все нападки на Кикнадзе, мы вам неинтересны. Я благодарен, что меня тепло приняли болельщики «Локомотива», я не так долго в клубе, и мне это важно. Я вчера пошёл разминаться во втором тайме и думал, как приносить пользу команде, но я слышал с трибуны скептические выкрики. Вопрос в том, что мы реально хотим вместе выиграть Кубок. Когда вы нас поддерживаете, это очень нам помогает. Когда вы кричите гадости, это отвлекает и влияет на игру. Мы хотели бы видеть, что мы вам тоже интересны. Не надо устраивать тут разборки. Давайте чаще общаться после матчей — мы будем подходить к трибунам, — заявил футболист.

Недоволен был и капитан «железнодорожников» Ведран Чорлука.