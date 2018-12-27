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WBC номинировала Усика на звание «Боксёр года»

Александр Усик Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Усик

спорт [ версия для печати ]

Всемирный боксёрский совет (WBC) огласил имена номинантов на звание «Боксёр года» уходящего года по версии организации.

В список кандидатов на звание вошли шесть спортсменов. Претендентами стали абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик, чемпион мира по версии WBC супертяжеловес американец Деонтей Уайлдер, чемпион организации в минимальном весе таец Ваенхонг Мнайотин. 

Также кандидатами на звание стали мексиканский боксёр и обладатель поясов по версии WBA Super и WBA в среднем дивизионе Сауль Альварес из Мексики, чемпион-легковес американец Майк Гарсия и обладатель пояса WBA Super во второй средней категории Каллум Смит из Великобритании.

Голосование за звание лучшего спортсмена проходит на официальной странице организации в Instagram.


#бокс #АлександрУсик #СаульАльварес #ДеонтейУайлдер #ВаенхонгМнайотин
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