WBC номинировала Усика на звание «Боксёр года»

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Александр Усик

Всемирный боксёрский совет (WBC) огласил имена номинантов на звание «Боксёр года» уходящего года по версии организации.

В список кандидатов на звание вошли шесть спортсменов. Претендентами стали абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик, чемпион мира по версии WBC супертяжеловес американец Деонтей Уайлдер, чемпион организации в минимальном весе таец Ваенхонг Мнайотин.

Также кандидатами на звание стали мексиканский боксёр и обладатель поясов по версии WBA Super и WBA в среднем дивизионе Сауль Альварес из Мексики, чемпион-легковес американец Майк Гарсия и обладатель пояса WBA Super во второй средней категории Каллум Смит из Великобритании.

Голосование за звание лучшего спортсмена проходит на официальной странице организации в Instagram.