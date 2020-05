WADA начала разработку нового метода проверки на допинг

Банька написал в Twitter, что WADA с партнёрами работают над методом DBS (Dried blood spot, буквально «пятно высохшей крови»), который может произвести революцию в сфере борьбы с допингом. Глава Всемирного антидопингового агентства отметил, что метод DBS должен быть доработан и приведён в соответствие с кодексом WADA как можно скорее.

Dried Blood Spot (DBS) has the potential to be a real revolution in anti-doping!!! WADA and partners are working on this project for some time. DBS is about collecting a few drops of blood on a piece of paper for doping analysis. We need it ASAP, but in accordance with the Code!