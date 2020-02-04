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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просит Спортивный арбитражный суд (CAS) сделать публичными слушания по спорту с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Соответствующее прошение WADA отправило в CAS.

Как сообщается в пресс-релизе WADA, расследования WADA по России и последнее дело по несоответствию РУСАДА вызвали огромный интерес по всему миру. По мнению WADA, данный спор в CAS должен быть публичным, «чтобы все понимали процесс и слышали аргументы».

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.