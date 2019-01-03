Вылетевшие с МЧМ шведы обвинили в поражении судей

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Молодёжная сборная Швеции по хоккею

Нападающий молодёжной сборной Швеции Исак Лундестрём прокомментировал работу судей на молодёжном чемпионате мира — 2019.

«Хотя судьи стараются выполнять свою работу как можно лучше, но мне кажется, что они были против сборной Швеции весь турнир», — приводит слова форварда Expressen.

Швед добавил, что хоккеисты его команды не собираются жаловаться на эту несправедливость.

Сборная Швеции проиграла в четвертьфинальном матче команде Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 0:2.

Как писал News.ru, Брагин поведал о трудностях в матче со Словакией.