Вылетевшие с МЧМ шведы обвинили в поражении судей

Нападающий молодёжной сборной Швеции Исак Лундестрём прокомментировал работу судей на молодёжном чемпионате мира — 2019.
«Хотя судьи стараются выполнять свою работу как можно лучше, но мне кажется, что они были против сборной Швеции весь турнир», — приводит слова форварда Expressen.
Швед добавил, что хоккеисты его команды не собираются жаловаться на эту несправедливость.
Сборная Швеции проиграла в четвертьфинальном матче команде Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 0:2.
Как писал News.ru, Брагин поведал о трудностях в матче со Словакией.