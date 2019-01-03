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Брагин поведал о трудностях в матче со Словакией

Валерий Брагин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валерий Брагин

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой Словакии (8:3).

«Тяжело в игру вошли, но потом реализовали свои моменты, и игра стала другой — груз ответственности упал», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Дублем в матче отметился Клим Костин. Еще по шайбе за сборную России забросили Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Кирилл Слепец, Илья Морозов.

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