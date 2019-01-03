Брагин поведал о трудностях в матче со Словакией

https://news.ru/storage/news/68ed1c78da27be0e2ddad8c26af1a738/dc9e0462-05fd-4a20-82f2-8c9178877c8e_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валерий Брагин

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой Словакии (8:3).

«Тяжело в игру вошли, но потом реализовали свои моменты, и игра стала другой — груз ответственности упал», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Дублем в матче отметился Клим Костин. Еще по шайбе за сборную России забросили Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Кирилл Слепец, Илья Морозов.

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