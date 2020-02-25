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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что необходимо рассмотреть вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в конце мая, если ситуация не будет улучшаться.

Паунд считает, что нужно отложить решение об отмене Олимпиады до конца мая и надеяться, что вирус будет под контролем. Если ничего не изменится, то нужно будет подумать об отмене турнира, сказал он Associated Press.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что футбольные турниры, в том числе чемпионат Европы 2020 года, могут отменить или перенести, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.