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Владимир Минеев выразил желание провести бой с Артёмом Вахитовым

18:41, 24 января 2022
Владимир Минеев выразил желание провести бой с Артёмом Вахитовым Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал об условии, при котором он может вернуться в кикбоксинг. По его словам, это должен быть непременно бой с именитым соперником. В качестве примера он привёл Артёма Вахитова.

Я слишком много потратил времени, чтобы адаптироваться к смешанным единоборствам, поэтому выбыл из кикбоксерской семьи. Для того чтобы вернуться, мне нужен громкий вызов. Артём Вахитов? Да, я хочу этого боя, — сказал Минеев корреспонденту NEWS.ru.

Минеев и Вахитов являлись чемпионами мира и Европы по кикбоксингу в разные годы.

Ранее стало известно, что бывший боец UFC и победитель турнира Bellator Майкель Фалькао был убит в своём родном городе Пелотас (Бразилия). Это случилось в воскресенье, 23 января.

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