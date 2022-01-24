Владимир Минеев выразил желание провести бой с Артёмом Вахитовым

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал об условии, при котором он может вернуться в кикбоксинг. По его словам, это должен быть непременно бой с именитым соперником. В качестве примера он привёл Артёма Вахитова.
Я слишком много потратил времени, чтобы адаптироваться к смешанным единоборствам, поэтому выбыл из кикбоксерской семьи. Для того чтобы вернуться, мне нужен громкий вызов. Артём Вахитов? Да, я хочу этого боя, — сказал Минеев корреспонденту NEWS.ru.
Минеев и Вахитов являлись чемпионами мира и Европы по кикбоксингу в разные годы.
Ранее стало известно, что бывший боец UFC и победитель турнира Bellator Майкель Фалькао был убит в своём родном городе Пелотас (Бразилия). Это случилось в воскресенье, 23 января.