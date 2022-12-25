Вернемся через год: чем сейчас живет российский и мировой биатлон На Кубке мира и Кубке Содружества спортсмены показали интересные результаты

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Кубок Содружества по биатлону

Белорусы Антон Смольский и Динара Алимбекова навязывают сильную конкуренцию россиянам в Кубке Содружества. Йоханнес Бё идет к четвертой победе в общем зачете Кубка мира, а француженка Жулия Симон лучше всех воспользовалась недомоганием Марте Рейселанд. NEWS.ru рассказывает о результатах, которые показали биатлонисты в декабре.

Кубок мира

Норвежские биатлонисты уверенно лидируют в Кубке мира в нынешнем сезоне. Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд после трех этапов оторвались от других спортсменов более чем на 200 очков. Причем за исключением первой гонки Бё был на пьедестале на всех последующих стартах, выиграв пять заездов из восьми.

Аналогичным ходом шел и Легрейд, за исключением того, что победным у него оказался лишь один старт. Обладатель Кубка мира прошлого года Кентен Фийон-Майе пока не впечатляет. Лучшим результатом француза было четвертое место в гонке преследования, прошедшей в Австрии. В общем зачете он расположился на восьмом месте.

Вслед за Кентеном идет Себастиан Самуэльссон. Главный русофоб мирового биатлона в отсутствие российских спортсменов не может найти в себе мотивацию добраться до призовых мест. Также ни один немец не попал в топ-10 по итогам трех этапов Кубка мира. А норвежская команда может упрочить свои позиции, если в новом году к ней добавится Эндре Стремсхейм, лидирующий в Кубке IBU.

В женской части соревнований лидерство сенсационно захватила Жулия Симон. Француженка была лишь 12-й в прошлом сезоне. Тогда за весь сезон она попала в призы пять раз, а сейчас этот показатель ей покорился за восемь гонок. Причем ей покорился рекорд Кубка мира в XXI веке. Она выиграла гонку преследования, стартовав 16-й. Ранее лучшим достижением был результат Туры Бергер, победившей с 14-го места в Антхольце в сезоне-2012/2013.

Эльвира Эберг и Лиза Виттоцци являются главными преследовательницами Симон. На фоне заболевшей Марте Рёйселанд норвежская команда выступает не так хорошо. В призы зашла только Ингрид Ландмарк Тандреволд, а другие спортсменки находятся за пределами второго десятка.

Рёйселанд собирается вернуться к этапу Кубка мира в Поклюке, который стартует 5 января. Кстати, муж трёхкратной чемпионки Олимпийских игр раскритиковал Федерацию биатлона Норвегии, которая, по его мнению, «не помогала Марте с восстановлением после болезни».

Фото: Florian Frison/Dppi/Global Look Press Лиза Виттоцци

Соревнования в России

Российские спортсмены наравне с белорусскими соревнуются в Кубке Содружества. В борьбе за первое место соревнуются россиянин Антон Бабиков и белорус Антон Смольский. После воскресного масс-старта вперед вырвался белорусский атлет с преимуществом в 37 баллов.

Следом за ними идет один из лидеров сборной России прошлого сезона Эдуард Латыпов. Чуть отстает действующий лидер Кубка России Саид Каримулла Халили. В числе лидеров нет Александра Логинова. Он стал вторым в спринте на Кубке России в середине ноября, после чего из-за недомогания не стартовал.

Лидер женской сборной России Кристина Резцова пропускает сезон из-за беременности. Без нее главной звездой Кубка Содружества стала Динара Алимбекова из Белоруссии. Спортсменка занимает вторую строчку в рейтинге соревнований, уступая 17 баллов Наталье Гербуловой. Однако россиянка добилась преимущества, когда турнир проходил на роллерах. С переходом на лыжню Алимбекова не знает себе равных. И это ещё из-за рождения ребенка не принимает участия в стартах другая ведущая белорусская биатлонистка Анна Сола. Только 24 декабря она выписалась из роддома. Россияне объясняют доминирование соседей лучшим качеством лыж.

Да, у них лыжи, конечно, мощнее. У меня в квалификации не очень бегали. Но затем, видимо, похолодало к финалу. Трасса пожестче стала. Лыжи получше поехали, — сказал Даниил Серохвостов «Спорт-Экспрессу»

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Динара Алимбекова

Возвращение

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров накануне пояснил, что находится в постоянном контакте с Международным союзом биатлонистов (IBU). Однако о возвращении к международным соревнованиям говорить пока не приходится. IBU следует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который занимает сугубо американскую позицию по отношению к российскому спорту.

Однако пока массового оттока россиян в другие федерации не наблюдается. Лишь российский биатлонист Виктор Плицев перешел в команду Северной Македонии и пока выступал только в Кубке IBU. В его активе есть золотые награды чемпионатов мира среди юношей и юниоров. Но с 2017 года он не был задействован на международных соревнованиях.

Вернулся в Россию из Казахстана Роман Ерёмин, который даже успел финишировать с российским флагом после победы в воскресном масс-старте.

Это достаточно забавно с той точки зрения, что я совсем недавно стал россиянином. Особо не задумывался, взять или нет этот флаг. Я уже не имею паспорта Казахстана и последние два года живу в России, — сказал Еремин журналистам.

Также вернулась в Россию исключённая из сборной Украины Екатерина Бех. 1 ноября она получила вид на жительство и в течение трех месяцев должна получить российский паспорт.

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов считает, что отстранение на один год не должно сказаться на качестве выступлений российских спортсменов. Специалист рассчитывает подойти к Олимпиаде в хорошей форме.

Однако оптимизму Максимова можно только позавидовать, потому что самым вероятным исходом для россиян будет пропуск олимпийского цикла. И хорошо бы, если только одного.