Велогонщик столкнулся с машиной во время тренировки

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Максимилиано Ричезе

35-летний аргентинский гонщик команды Deceuninck — Quick-Step Максимилиано Ричезе попал в аварию во время тренировки. Он столкнулся с автомобилем.

Как сообщается в пресс-релизе команды, у Ричезе диагностировано повреждение правого колена, ссадины на бедре, спине и локте с правой стороны. Уточняется, что гонщик избежал более серьёзных травм и, возможно, примет участие в Туре Сан-Хуана, который пройдёт с 27 января по 3 февраля 2019 года.

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