Сын Веа настроен покинуть «ПСЖ»

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Тимоти Веа

Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа может продолжить карьеру в «Селтике». 18-летний Тимоти — сын известного прошлом футболиста, а ныне — президента Либерии Джорджа Веа. Что интересно, Веа-младший выступает за сборную США.

Шотландский клуб, как информирует TheGuardian, планирует арендовать Тимоти до конца года. После этого Веа-младший рассчитывает вернуться во Францию и закрепиться в «ПСЖ».

В текущем сезоне Тимоти сыграл за «ПСЖ» в двух матчах и отметился двумя мячами.

Ранее News.ru сообщал, что защитник Пепе и полузащитник Денис Суарес могут стать одноклубниками Александра Головина.