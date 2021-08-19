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Валиеву назвали фавориткой зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

18:54, 19 августа 2021
Валиеву назвали фавориткой зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Камила Валиева — фаворит Олимпийских игр-2022 в Пекине. Такое мнение высказал бывший американский фигурист Адам Риппон на подкасте Полины Эдмундс.

Думаю, сейчас можно сказать, что фаворит медального розыгрыша — Россия. Вопрос в том, кого из россиянок мы там увидим.<...> Я считаю, что Камила Валиева — фаворит на золото Олимпиады, — сказал Риппон.

Он добавил, что никогда не видел, чтобы кто-то прыгал так же легко, как она. По мнению американца, серебро возьмёт Алёна Косторная, а бронзу — Анна Щербакова.

15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года.

29 июня Щербакова рассказал о нелепой травме.

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