Валиеву назвали фавориткой зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона подаст протест на решение технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы, — сказала Винер. Она...