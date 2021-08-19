Валиеву назвали фавориткой зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева — фаворит Олимпийских игр-2022 в Пекине. Такое мнение высказал бывший американский фигурист Адам Риппон на подкасте Полины Эдмундс.
Думаю, сейчас можно сказать, что фаворит медального розыгрыша — Россия. Вопрос в том, кого из россиянок мы там увидим.<...> Я считаю, что Камила Валиева — фаворит на золото Олимпиады, —
сказалРиппон.
Он добавил, что никогда не видел, чтобы кто-то прыгал так же легко, как она. По мнению американца, серебро возьмёт Алёна Косторная, а бронзу — Анна Щербакова.
15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года.
29 июня Щербакова рассказал о нелепой травме.