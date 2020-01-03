В Якутии в 40-градусные морозы прошёл экстремальный марафон «Полюс холода». Мероприятие проходит в январе второй год подряд. В этом году забег посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как
На старте температура была зафиксирована минус 41 градус, а к финишу, в Томторе, температура понизилась до минус 45 градусов.
Ранее синоптики отметили, что 6 и 7 января практически на всей территории России ожидается аномальное потепление. В частности, в Якутии температура превысит норму на 20 градусов, писал NEWS.ru.
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