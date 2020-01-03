https://static.news.ru/photo/348a78a2-2fb5-11ea-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: ysia.ru

В Якутии в 40-градусные морозы прошёл экстремальный марафон «Полюс холода». Мероприятие проходит в январе второй год подряд. В этом году забег посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила ТАСС председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Саргылана Неустроева, в марафоне приняли участие 28 человек, два участника сошли с дистанции. Путь пролегал от села Оймякон до села Томтор Оймяконского района, всего 42 км 195 метров.

На старте температура была зафиксирована минус 41 градус, а к финишу, в Томторе, температура понизилась до минус 45 градусов.

Ранее синоптики отметили, что 6 и 7 января практически на всей территории России ожидается аномальное потепление. В частности, в Якутии температура превысит норму на 20 градусов, писал NEWS.ru.