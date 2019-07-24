Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей.
Как сообщает ТАСС, логотип японской Олимпиады сферической формы с традиционным японским узором изображён на каждой из медалей.
This is what the Tokyo 2020 Olympic medals will look like -- and they're made from old electronics:— CNN (@CNN)
https://t.co/6navPwxANb pic.twitter.com/LMTVnvya61 July 24, 2019
Обратная сторона медали содержит изображение богини Ники из древнегреческой мифологии. Автором дизайна является представитель Японии Дзюнъити Каваниси.
Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.
Новым показательным видом спорта на Олимпиаде 2020 года в Токио может стать хайдайвинг, ранее писал News.ru.