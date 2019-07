Как сообщает ТАСС, логотип японской Олимпиады сферической формы с традиционным японским узором изображён на каждой из медалей.

This is what the Tokyo 2020 Olympic medals will look like -- and they're made from old electronics: https://t.co/6navPwxANb pic.twitter.com/LMTVnvya61