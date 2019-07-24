Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей.

Как сообщает ТАСС, логотип японской Олимпиады сферической формы с традиционным японским узором изображён на каждой из медалей.

Обратная сторона медали содержит изображение богини Ники из древнегреческой мифологии. Автором дизайна является представитель Японии Дзюнъити Каваниси.

Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Новым показательным видом спорта на Олимпиаде 2020 года в Токио может стать хайдайвинг, ранее писал News.ru.

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