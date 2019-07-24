https://static.news.ru/photo/4e41f2e4-ae09-11e9-9538-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей.

Как сообщает ТАСС, логотип японской Олимпиады сферической формы с традиционным японским узором изображён на каждой из медалей.

This is what the Tokyo 2020 Olympic medals will look like -- and they're made from old electronics: https://t.co/6navPwxANb pic.twitter.com/LMTVnvya61 — CNN (@CNN) July 24, 2019

Обратная сторона медали содержит изображение богини Ники из древнегреческой мифологии. Автором дизайна является представитель Японии Дзюнъити Каваниси.

Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Новым показательным видом спорта на Олимпиаде 2020 года в Токио может стать хайдайвинг, ранее писал News.ru.