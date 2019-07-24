Адриана Хименес Фото: Bai Xuefei/www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Новым показательным видом спорта на Олимпиаде 2020 года в Токио может стать хайдайвинг.

Сказали, что хайдайвинг в качестве показательного вида спорта будет на Олимпиаде в Токио. Все очень надеются на его включение в олимпийскую программу уже к Играм в Париже, ведь соревнования смотрятся очень круто, — заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

Хайдайвинг входит в программу чемпионатов мира с 2013 года.

Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Россияне завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира, писал News.ru.

 

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