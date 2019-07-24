Фото: Bai Xuefei/www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, рассказала о планах на будущее.

Всё прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула — подвели последние 15 метров. Считаю, что получилось неплохо, но ещё есть над чем работать. Есть...