Новым показательным видом спорта на Олимпиаде 2020 года в Токио может стать хайдайвинг.
Сказали, что хайдайвинг в качестве показательного вида спорта будет на Олимпиаде в Токио. Все очень надеются на его включение в олимпийскую программу уже к Играм в Париже, ведь соревнования смотрятся очень круто, — заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.
Хайдайвинг входит в программу чемпионатов мира с 2013 года.
Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.
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