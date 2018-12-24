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В сборной РФ по биатлону поведали о пропаже инвентаря

Союз биатлонистов России

спорт [ версия для печати ]

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о пропаже спортивного инвентаря в резервной команде во время работы с ней тренера Александра Касперовича.

«Материальное обеспечение сборной исчезало в неизвестном направлении. Также ничего не осталось от сервисного оборудования резервных сборных», — цитирует Голикова Sport24.

Он добавил, что СБР в этом году пришлось закупать весь инвентарь заново.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что самую действенную помощь биатлонисту Александру Логинову оказывали тренер Александр Касперович и бывший президент СБР Александр Кравцов. По мнению Тихонова, именно они помогли Логинову не сломаться, когда тот отбывал допинговую дисквалификацию.

Касперович больше не работает в сборной России. Он пытался выиграть выборы на должность председателя тренерского штаба, но не получил должной поддержки.

Юрлова-Перхт считает провокацией обвинения в допинге, писал News.ru.


#сборнаяРоссии #биатлон #АлександрКасперович
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