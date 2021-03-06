В РУСАДА рассказали о причинах дисквалификации фигуристки Сотсковой

https://static.news.ru/photo/64359278-7e86-11eb-a5e4-96000091f725_660.jpg Мария Сотскова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной дисквалификации российской фигуристки Марии Сотсковой стали обнаружение в результатах её анализов запрещённого вещества и подделка документов. Об этом журналистам рассказали в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Фигуристку признали виновной в употреблении фуросемида, вещества, которое способствует снижению веса. Кроме того, она пыталась подделать справку для объяснения, почему она вовремя не сдала одну из проб на допинг, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России дисквалифицировала уже завершившую карьеру фигуристку Марию Сотскову на 10 лет. Начало дисквалификации датируется 6 апреля 2020 года, окончание — 5 апреля 2030 года.

Как писал NEWS.ru, Мария Сотскова пропустила три допинг-теста (с конца 2019-го по 2020 год). В качестве объяснения своей неявки спортсменка предоставила медицинскую справку, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась фальшивой. В одной из проб Сотсковой было обнаружено запрещённое вещество.