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В РПЛ заиграет футболист сборной Швеции

Кристоффер Ольссон Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кристоффер Ольссон

спорт [ версия для печати ]

Шведский полузащитник АИК Кристоффер Ольссон станет игроком «Краснодара».

23-летний Ольссон прибудет на сбор «Краснодара» в Марбелье, где подпишет контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Сумма сделки не уточняется. По предварительным оценкам, «Краснодар» должен был заплатить шведам 4,9 миллиона евро.

Футболист в минувшем сезоне (по системе «весна-осень») забил 5 мячей и сделал пять результативных передач. Он вышел на поле в 29 матчах. Игрок также завоевал золото чемпионата страны вместе с АИК.

Как писал News.ru, немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился.


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