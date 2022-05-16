«В России чувствуешь стресс, в Штатах лучше»: легкоатлетка о переезде в США Прыгунья в высоту Елена Куличенко сравнила жизнь в России и США

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Легкоатлетка Елена Куличенко, переехавшая из России в США, сравнила жизнь в двух странах. С её точки зрения, разница между ними огромная. Слова спортсменки приводит Sport24.

Здесь гораздо легче заводить новые знакомства, более открытый народ. В России почему-то чувствуешь давление, стресс, здесь я гораздо спокойнее себя чувствую — не знаю почему. У нас все хотят казаться идеальными, здесь же такого нет, — сказала Куличенко.

Она также рассказала, что бег в США находится на другом уровне по сравнению с Россией. Спортсменка предположила, что рекорд России в спринте — ниже, чем уровень, на котором бегают американские студенты.

В прошлом году 19-летняя Куличенко решила сменить спортивное гражданство с российского на кипрское. Она поступила в Университет Джорджии и тренируется в США.

18 апреля сообщалось, что российская легкоатлетка Дарья Клишина пропустит сезон из-за беременности.