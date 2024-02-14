В Госдуме объяснили, почему Россия до сих пор платит взносы в WADA Журова: РФ платит взносы в WADA, так как спортсмены участвуют в соревнованиях

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Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии NEWS.ru сообщила, что Россия продолжает выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), потому что спортсмены продолжают участвовать в международных соревнованиях. По ее словам, теннисисты участвуют в нейтральном статусе в турнирах «Большого шлема», и они сдают тесты на допинг.

У нас есть ряд видов спорта, которые продолжают выступать в федеральном статусе, к спортсменам приезжают офицеры. Никто не знает, в какой момент мы вернемся на международные площадки. Если мы не будем сдавать скрытый допинг-контроль, то, вернувшись, нам скажут, что у нас нет сданных тестов и быстро начать выступать не сможем. Поэтому, к сожалению, нам приходится сейчас продолжать сдавать тесты, и наши спортсмены это делают. Теннисисты участвуют в нейтральном статусе в турнирах «Большого шлема», и они сдают тесты, — сказала Журова.

По ее мнению, если сейчас Россия выйдет из WADA, то бросит тех же теннисистов на произвол судьбы.

Сейчас речь идет о том, что взнос не должен быть таким большим, потому что мы не участвуем во всех соревнованиях, — добавила Журова.

12 февраля сообщалось, что WADA закрыло 409 допинговых дел против россиян из базы Родченкова.