В ГД отреагировали на слова тренера «Локомотива» про «обезьяну» Депутат ГД Свищёв призвал разобраться в инциденте с тренером волейбольного «Локомотива» Воронковым

Андрей Воронков (справа) / Фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал внимательно разобраться в инциденте с главным тренером калининградского клуба «Локомотив» Андреем Воронковым во время финального матча чемпионата России по волейболу против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области. Во время пятой, решающей встречи в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков произносит фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» По словам Свищёва, если подтвердится, что это было сказано в адрес конкретного игрока, то в вопросе должна разбираться дисциплинарная комиссия.

Мы сами кричим о том, что наших игроков обижают по национальному признаку, и сами допускаем такие вещи внутри себя. Мы должны навести порядок у нас, чтобы потом выдвигать требования нашим зарубежным коллегам. Надо внимательно изучить ситуацию, оставлять без внимания нельзя. Я надеюсь, что федерация [волейбола] в курсе, что произошло. Если СМИ интересуются этим вопросом, то это долетело и до руководства федерации. Такие вопросы нельзя оставлять без внимания и разбирательства, — считает Свищёв.

Он добавил, что дискриминация по национальному признаку недопустима. Свищёв отметил, что надо смотреть, какое наказание предусмотрено по регламенту за это нарушение — дисквалификация, отстранение на несколько матчей или штраф.

Вероятно, слова Воронкова были адресованы в адрес кубинского игрока «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво. Она является единственной темнокожей волейболисткой в составах обеих команд. На факт неуважительного отношения к спортсменке указали в пресс-службе «Уралочки», призвав Воронкова принести извинения.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» завершилась победой калининградского клуба, который стал двукратным чемпионом России.