В ГД назвали «промежуточной победой» допуск Валиевой к личным соревнованиям

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru назвал «единственно правильным и справедливым» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях одиночниц на ОИ в Пекине. Парламентарий подчеркнул, что фигуристка не виновата в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) так долго и «по непонятным причинам» принимало решение по вскрытию её допинг пробы. Собеседник назвал вердикт инстанции «промежуточной победой».

Валиева не виновата в том, что WADA так долго и по непонятным причинам не вскрывало допинг-пробу. И у нас в этом плане есть вопросы. Слава богу, что и у CAS эти же вопросы есть. Мы поздравляем нашу спортсменку с допуском к личным соревнованиям. Никто не говорит о том, что все обвинения сняты. Нам предстоит достаточно большая работа, в том числе адвокатская, чтобы доказать её невиновность. Но промежуточная победа есть. Для Камилы, вероятно, эта неделя была самой сложной в жизни. Я думаю, что Федерация фигурного катания России должна провести внутреннее расследование и разобраться, как препарат попал в организм Камилы, — отметил Свищёв.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.