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В Европарламенте назвали расизмом отстранение спортсменов РФ

Член Европарламента от ФРГ Андерсон: отстранение спортсменов РФ является расизмом
00:13, 13 марта 2022
В Европарламенте назвали расизмом отстранение спортсменов РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Решения международных спортивных федераций отстранить от состязаний российских атлетов является расизмом, заявила член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон. Нарушены основные права, прописанные в законах, отметила она в парламенте ЕС, сообщает РИА Новости.

Права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов <...> в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде, — подчеркнула евродепутат.

Андерсон добавила, что считает действия некоторых политиков позором, поскольку они «склоняют современное сообщество к племенам».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева считает позорным массовое отстранение российских спортсменов в связи со спецоперацией РФ на Украине. Подобный жест МОК она назвала лицемерным. Она считает, что спортивных чиновников разозлило то, что Россия решила защитить Донецк и Луганск от нацистов.

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