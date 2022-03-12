В Европарламенте назвали расизмом отстранение спортсменов РФ

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха игрушкой в руках американцев. По его словам, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — паралимпийцы, у которых проблемы с головой, сообщает Sport24.

Бах — это игрушка в руках американцев. Что ему приказывают сказать, то он и говорит. Америка и Европа — лжецы, у которых нет другого выбора. Рано или поздно до них...