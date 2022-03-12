В Европарламенте назвали расизмом отстранение спортсменов РФ

Решения международных спортивных федераций отстранить от состязаний российских атлетов является расизмом, заявила член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон. Нарушены основные права, прописанные в законах, отметила она в парламенте ЕС, сообщает РИА Новости.
Права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов <...> в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде, — подчеркнула евродепутат.
Андерсон добавила, что считает действия некоторых политиков позором, поскольку они «склоняют современное сообщество к племенам».
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева считает позорным массовое отстранение российских спортсменов в связи со спецоперацией РФ на Украине. Подобный жест МОК она назвала лицемерным. Она считает, что спортивных чиновников разозлило то, что Россия решила защитить Донецк и Луганск от нацистов.