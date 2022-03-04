Кабаева оценила решение МОК отстранить Россию от всего мирового спорта

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева считает позорным массовое отстранение российских спортсменов в связи со спецоперацией РФ на Украине, передаёт ТАСС. Подобный жест МОК она назвала лицемерным.

Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Их «забота» о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт, — сказала Кабаева.

Экс-спортсменка добавила, что в МОК не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Также она считает, что спортивных чиновников разозлило, что Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов.

2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). До этого на международных турнирах лишились права выступать футболисты, хоккеисты, лыжники и целый ряд представителей других видов спорта.