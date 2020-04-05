Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию

https://static.news.ru/photo/752d002a-777a-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Возвращение игрока испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию прокомментировал спортивный обозреватель Василий Уткин.

Отмечается, что Смолов неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение, чтобы покинуть страну. Но ему всё время отказывали. После нескольких попыток он всё же решил уехать в Россию, чтобы решить свои проблемы. Но из-за нарушения правил россиянина ждут санкции от клуба.

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит, — цитирует Уткина «Газета.ру».

Он добавил, что если Смолов в Москве сможет тренироваться и совершать пробежки, то он — прав.

Как писал NEWS.ru, менеджеры Смолова из компании ProSportsManagement, которая ведёт форварда в испанской «Сельте», заявили об отсутствии у него проблем с клубом.