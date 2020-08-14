Уткин назвал Шмурнова истероидом

https://static.news.ru/photo/364b640a-de1d-11ea-8002-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Василий Уткин дал нелестную характеристику своему коллеге — комментатору телеканала «Матч ТВ» Александру Шмурнову. Причём, сделал это кратко, но хлёстко.

Сделал он это в ответ на публикацию спортивного журналиста Константина Генича, который сделал скрин-шот из «шапки» профиля Шмурнова в Twitter и задался вопросом, «зачем Иваныч от всех отписался?».

Истероид просто, — написал в ответ Уткин, репостнув запись Генича.

Спортивные комментаторы известны своим прохладным отношениям друг к другу. Уткин не раз выступал с критическими замечаниями в адрес Шмурнова. Так, например, было после временного отстранения его оппонента от эфиров после критики судейства в скандальном матче между футболистами московского «Спартака» и «Сочи», когда «красно-белые» не смогли одержать победу из-за сомнительного пенальти в их ворота, реализованного соперниками.

Сам Шмурнов в одном из интервью однажды заявил , что между ним и Уткиным нет «вообще никаких отношений». Он объяснил это тем, что у них слишком разные характеры и что они «по-житейски» друг друга не любят.

При этом в своё время Уткин был начальником Шмурнова.

Кстати, оставшийся, в отличие от него, работать на спортивном телеканале оппонент — не единственный, с кем публично переругивается Уткин. Среди других его «заклятых коллег» — генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки. Как писал NEWS.ru, журналист даже не стеснялся называть её дурой. Впрочем, сейчас он активно ведёт собственное шоу в YouTube, где высказывает своё мнение о последних событиях в мире.