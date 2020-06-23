Канделаки о конфликте с Уткиным: «Меня можно называть дурой сколько угодно»

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки решила объяснить, почему спортивный журналист Василий Уткин нелестно о ней отзывается.

Ранее Уткин назвал Канделаки дурой. Сейчас он активно ведёт собственное шоу в YouTube, где высказывает своё мнение о последних событиях в мире.

Я понимаю, что разные дни бывают в жизни Василия, весёлые и менее весёлые, но зачем канал так обижать? И когда он обижает канал, я отвечаю. А меня можно называть дурой сколько угодно, я не обижаюсь, — заявила телеведущая в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону для его YouTube-канала.

Светская львица считает, что комментатор обижен, потому что его не берут на работу. Но она в этом не виновата.

Как может закончиться конфликт с Уткиным, если он недавно на интервью назвал меня дурой? Наша любовь, она пронесется через века, я это уже чувствую. Я нормально к этому отношусь, потому что у него тяжёлая ситуация: если ты такой умный, то почему ты безработный? И явно причина этому не я, — подытожила журналистка.

Кроме того, Уткин начал конфликтовать с телеведущим Владимиром Соловьёвым. Спор начался после высказываний спортивного комментатора относительно действий российских властей.

Через некоторое Соловьёв пригрозил Василию Уткину, пообещав «сверху по куполу врезать», а также посоветовал ему «включить голову». Телеведущий добавил, что высокий рост визави не смущает, он уверен, что сможет «загнуть» Уткина с первого удара.

Как писал NEWS.ru, российский теннисист Марат Сафин поделился своим мнением относительно конфликта спортивного комментатора Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.