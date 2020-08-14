Три билборда: Шмурнов извинился за поведение после матча «Спартак» — «Сочи»

https://static.news.ru/photo/c5909e88-de17-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ashmurnov

Российский спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов, в прямом эфире резко раскритиковавший арбитров за пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ против «Сочи», извинился за свои слова, сказанные во время и после трансляции. По его мнению, он «переборщил» с формулировками, однако «с эмоциями, как и сутью» критики «всё было в порядке». Своё заявление журналист назвал «тремя билбордами».

Если кто-то этими формулировками обижен — простите. <...>Реакции на матч «Спартак» — «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства «Матч ТВ», больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем — написал журналист на своей странице в социальной сети Twitter.

Комментатор отметил, что «ни за что» не сдаст позиций и всегда будет защищать «справедливость и главенство» спортивных принципов в российском футболе. Он добавил, что санкций за инцидент от «Матч ТВ» не последовало, пишет ТАСС.

Коллеги по «Матч-ТВ» — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем без исключения респект и благодарность, — отметил Шмурнов.

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В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

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После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

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10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов.

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В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и болельщик футбольного клуба «Спартак» заявил, что назначение второго пенальти в игре против «Сочи» — ошибка арбитра.