Нурмагомедов дал оценку назначенным пенальти в ворота «Спартака»

https://static.news.ru/photo/da987ede-de0f-11ea-b213-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и болельщик футбольного клуба «Спартак» заявил, что назначение второго пенальти в игре против «Сочи» — ошибка арбитра.

Я любитель футбола, люблю историю футбола. Ни один вид спорта для меня не стоит и близко с футболом. Это королева спорта. Я бы не назначал второй пенальти в ворота «Спартака», не потому что я его болельщик и мой отец много лет болел за «Спартак». Команда переживает не лучшее время. Первый пенальти тоже был спорный, — сказа Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Россиянин вспомнил, что вопросы к судейству начались задолго до матча с «Сочи».

Я бы посоветовал команде не сниматься с чемпионата России. Без «Спартака» он будет скучным, — добавил он.

Он также поднял тему Лиги чемпионов. По его мнению, в финале европейского турнира будут «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов. В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.

В минувшую среду, 12 августа, экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочными решение Казарцева и действия Еськова в том эпизоде. По мнению ЭСК РФС, Еськов должен был вмешаться в ситуацию с назначением второго пенальти и подсказать главному арбитру правильное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что комментатор Александр Шмурнов, в прямом эфире раскритиковавший судей за пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи», пропустит второй тур РПЛ.