РФС признал ошибки судей в футбольном матче между «Спартаком» и «Сочи»

https://static.news.ru/photo/c12bfc2c-dc94-11ea-8767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибки арбитров в матче столичного «Спартака» с футбольным клубом «Сочи». Эти решения существенно повлияли на исход матча, лишив «красно-белых» победы.

Как сказано в заявлении ЭСК, на 88-й минуте встречи судья Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил со стороны защитника «Спартака» Самюэля Жиго и назначил 11-метровый удар. Комиссия сочла вердикт ошибочным, так как между Жиго и его оппонентом Анатолием Немченко «произошёл нормальный игровой контакт».

При этом, согласно правилам, удар назначается, если игрок совершает подобные действия в своей штрафной площади «в неосторожной, безрассудной манере или с использованием чрезмерной силы». Таковых признаков усмотрено не было.

Решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве также признано неверным, так как ситуация, происходившая на поле, является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR, посчитал консилиум судей. Ссылка Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров, подчеркнули в комиссии.

В РФС рекомендовали видеопомощникам судьи тщательнее подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия.

Вместе с тем ЭСК признала обоснованным и верным решение Казарцева об 11-метровом ударе в ворота «Спартака» на 14-й минуте матча, так как защитник «красно-белых» Павел Маслов блокировал продвижение к мячу Кирилла Заики до того, как сам совершил. Такое действие считается фолом по неосторожности, пояснили в комиссии. Вмешательство VAR в эпизод на 14-й минуте не требовалось, посчитали эксперты.

Что касается игрового эпизода на 40-й минуте, который закончился вынесением предупреждения игроку «Сочи» Сергею Терехову, то решение судьи также отмечено как верное. Футболист «в безрассудной манере» атаковал соперника, что несло опасность для здоровья оппонента.

Ранее «Сочи», забив два мяча с пенальти, сумел уйти от поражения во встрече со «Спартаком» и завершить встречу вничью. В стане «красно-белых» считают, что 11-метровые были назначены несправедливо. В стане «красно-белых» потребовали отстранить судейскую бригаду от работы пожизненно и пригрозили покинуть турнир.

Владелец «Спартака» Леонид Федун, в свою очередь, пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ. Однако вскоре появилась информация, что глава РФС Александр Дюков отговорил его от радикального шага. Позже Федун подтвердил, что клуб продолжит участие в чемпионате.