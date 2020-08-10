Федуна отговорили снимать «Спартак» с чемпионата России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил президента московского «Спартака» Леонида Федуна снимать клуб с чемпионата России.
Об этом РБК
По словам собеседника из РФС, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых». Источник в московском клубе уточнил, что решение Федуна о снятии команды с первенства было эмоциональным и Дюкову удалось быстро убедить своего собеседника не предпринимать скоропалительных решений.
РФС и «Спартак» отказались от официальных комментариев.
Ранее «Сочи», забив два мяча с пенальти, сумел уйти от поражения во встрече со «Спартаком». В стане «красно-белых» считают, что 11-метровые были назначены несправедливо. Как писал NEWS.ru, сразу после матча Федун заявил, что не хочет участвовать «в этой клоунаде», и пообещал снять команду с чемпионата. В финальной части предыдущего розыгрыша первенства России по футболу руководство «Спартака» также неоднократно жаловалось на несправедливое судейство.
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