Федуна отговорили снимать «Спартак» с чемпионата России

https://static.news.ru/photo/72c1cc10-daf5-11ea-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил президента московского «Спартака» Леонида Федуна снимать клуб с чемпионата России.

Об этом РБК рассказали источники в РФС и в штабе московской команды. По данным издания, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

По словам собеседника из РФС, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых». Источник в московском клубе уточнил, что решение Федуна о снятии команды с первенства было эмоциональным и Дюкову удалось быстро убедить своего собеседника не предпринимать скоропалительных решений.

РФС и «Спартак» отказались от официальных комментариев.

Ранее «Сочи», забив два мяча с пенальти, сумел уйти от поражения во встрече со «Спартаком». В стане «красно-белых» считают, что 11-метровые были назначены несправедливо. Как писал NEWS.ru, сразу после матча Федун заявил, что не хочет участвовать «в этой клоунаде», и пообещал снять команду с чемпионата. В финальной части предыдущего розыгрыша первенства России по футболу руководство «Спартака» также неоднократно жаловалось на несправедливое судейство.