Федун принял решение не снимать «Спартак» с чемпионата России

https://static.news.ru/photo/f66d1aa8-dc83-11ea-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Спартак» продолжит выступление в Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун.

Ранее Федун грозился снять команду с чемпионата из-за несправедливого судейства во время матча с «Сочи» 9 августа. Тогда «Спартак» вёл 2:0, но против клуба назначили два пенальти, оба спорных. В результате встреча закончилась со счётом 2:2. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

Как заявил владелец «Спартака», он благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам и журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей.

Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний, - говорится в заявлении Федуна, опубликованном на официальном сайте московской команды.

Он отметил, что для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Он также выразил надежду, что Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол! – добавил Федун.

Как писал NEWS.ru, одна из букмекерских контор приняларешение выплатить деньги футбольным болельщикам, поставившим на победу «Спартака» в матче с «Сочи». Общая сумма может превысить 15 млн рублей. На «красно-белых» пришлось порядка 98% ставок. На ничейный результат решились поставить только 1% азартных любителей спорта. Столько же пари было заключено в пользу «Сочи». Однако неоднозначные пенальти, которые в итоге привели к судейскому скандалу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), создали у болельщиков ощущение, что их ограбили, украв заслуженную победу. Именно поэтому было решено восстановить справедливость.