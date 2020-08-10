Букмекеры вернут болельщикам ставки после матча «Спартака» и «Сочи»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Одна из букмекерских контор приняла решение выплатить деньги футбольным болельщикам, поставившим на победу «Спартака» в матче с «Сочи». Общая сумма может превысить 15 млн рублей.

На «красно-белых» пришлось порядка 98% ставок. На ничейный результат решились поставить только 1% азартных любителей спорта. Столько же пари было заключено в пользу «Сочи».

Однако неоднозначные пенальти, которые в итоге привели к судейскому скандалу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), создали у болельщиков ощущение, что их ограбили, украв заслуженную победу, пишет «Рейтинг букмекеров». Именно поэтому было решено восстановить справедливость.

Ранее «Сочи», забив два мяча с пенальти, сумел уйти от поражения во встрече со «Спартаком» и завершить встречу вничью. В стане «красно-белых» считают, что 11-метровые были назначены несправедливо. В стане красно-белых потребовали отстранить судейскую бригаду от работы пожизненно и пригрозили покинуть турнир.

Владелец «Спартака» Леонид Федун в свою очередь пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ. Однако, по некоторым данным, глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил его от радикального шага.

Как писал NEWS.ru, только один из клиентов букмекеров из-за спорных решений судей потерял миллион рублей.