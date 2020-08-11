Федуна не удовлетворили объяснения судей после матча с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/e439aa64-dc00-11ea-a960-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна совсем не удовлетворили объяснения судей по их работе на матче против «Сочи».

Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики, — отметил Федун.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры Федун заявил, что «Спартак» снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов. В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.

Ранее NEWS.ru писал, что Федун потребовал в телефонном разговоре с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым уволить Калошина.

По мнению владельца «Спартака», Калошина следует уволить в связи с тем, что «работа VAR себя дискредитирует». В свою очередь Казарцев и Еськов и вовсе не должны работать в футболе.