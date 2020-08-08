«Спартак» на своём поле пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ

https://static.news.ru/photo/39d93c88-da75-11ea-8009-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fcsm_official

Московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Сочи». Матч завершился со счётом 2:2.

На 8-ой минуте матча 23-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Сочи» и посвятил его умершей матери. Через 2 минуты забил гол Джордан Ларссон. В составе сочинской команды отличились Дмитрий Полоз (15, пен.) и Кристиан Нобоа (90).

В следующем матче «Спартак» на своем поле сыграет с «Ахматом», а «Сочи» сразится с ФК «Химки».

Ранее Кокорин высоко оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и капитана Георгия Джикию. По его мнению, они создали в команде рабочую атмосферу.

Российский нападающий стал игроком московской команды 2 августа. Ранее он выступал за «Сочи». Урунов выступал за «Уфу». Его покупка обошлась «Спартаку» €1,5 млн, писал NEWS.ru.