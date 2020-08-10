«Спартак»: судья Казарцев должен быть отстранён пожизненно

https://static.news.ru/photo/88f26c1c-db16-11ea-884e-fa163e074e61_660.jpg Василий Казарцев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов заявил, что в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2) ни в первом, ни во втором случае пенальти не было.

Идет игра ногами. Арбитр не хочет идти смотреть эпизод. Я пытаюсь вести себя спокойно, но эмоции у меня бьют. Мы должны принять решение судей с правильной стороны, тогда пусть объяснят, когда VAR должен вступать в силу. Что касается второго эпизода, то все коллеги возмущены. Все понимают, что в решениях происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы ничему не верим: ни глазам, ни ушам. Должен победить здравый смысл. (Главный арбитр) Казарцев и (арбитр VAR) Еськов должны лишиться своих возможностей быть на поле, причем желательно, чтобы пожизненно, — сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».

Ранее генеральный директор «Спартака» заявил, что не будет отрицать и подтверждать теорию заговора против команды, писал NEWS.ru.

Встреча 1-го тура РПЛ началась ожидаемым доминированием «Спартака»: на 8-й минуте матча 23-летний нападающий Александр Соболев забил гол в ворота «Сочи» и посвятил его умершей матери. Через две минуты забил гол Джордан Ларссон. На 15-й минуте игры арбитр Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота красно-белых. В составе сочинской команды отличился Дмитрий Полоз. На последних минутах игры рефери решил добить «Спартак» и назначил ещё один пенальти. После матча судейский комитет РФС признал ошибку в данном эпизоде, однако полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сумел сравнять счёт — игра закончилась ничьёй со счётом 2:2.