Федун о матче «Спартака» с «Сочи»: «Снимаемся с чемпионата»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя матч своих подопечных с ФК «Сочи», пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ.
Ранее «Спартак» на своём поле пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ.
Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу, — заявил Федун.
По словам владельца московского клуба, он не хочет участвовать в этой клоунаде и тратить на это деньги,
Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.
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