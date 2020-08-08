Федун о матче «Спартака» с «Сочи»: «Снимаемся с чемпионата»

https://static.news.ru/photo/71a0391c-da77-11ea-b515-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя матч своих подопечных с ФК «Сочи», пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ.

Ранее «Спартак» на своём поле пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ.

Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу​, — заявил Федун.

По словам владельца московского клуба, он не хочет участвовать в этой клоунаде и тратить на это деньги, сообщает Sports.ru.

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.