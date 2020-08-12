Комментатор Шмурнов пропустит второй тур РПЛ из-за критики в адрес судей

https://static.news.ru/photo/3edc4818-dcca-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Александр Шмурнов Фото: Садовников Дмитрий/wikipedia.com

Комментатор Александр Шмурнов, в прямом эфире раскритиковавший судей за пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи», пропустит второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Так, в Twitter «Матч Премьер» представлен список комментаторов на второй тур.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

После окончания игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата России из-за судейских ошибок. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил, что главный арбитр и его видеоассистент допустили грубую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт.

10 августа руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин, а также Казарцев и Еськов выступили в эфире «Матч ТВ» с объяснениями. Так, Калошин заявил, что в судейских ошибках против «Спартака» нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «красно-белых», так как имел место контакт футболистов. В свою очередь Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.

Ранее NEWS.ru писал, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибки арбитров в матче «Спартака» с «Сочи».

Как сказано в заявлении ЭСК, на 88-й минуте встречи судья зафиксировал нарушение правил со стороны защитника «Спартака» Самюэля Жиго и назначил 11-метровый удар. Комиссия сочла вердикт ошибочным, так как между Жиго и его оппонентом Анатолием Немченко «произошёл нормальный игровой контакт».