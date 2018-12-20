Усик рассказал о дальнейших планах

https://news.ru/storage/news/d978aa57d2f2ed2a4e3d905440f55a30/2f693bf4-f1b4-460a-8776-4f62fbe66e6f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о своих планах на предстоящий год.

«Отбоксирую с Лебедевым, заберу кэш и пойду драться с (Тайсоном. — Ред.) Фьюри», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Поединок между российским боксёром Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком может пройти весной следующего года.

Ранее News.ru сообщал, что бой против Александра Усика станет для российского боксёра Дениса Лебедева последним в карьере.