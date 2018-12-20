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Усик рассказал о дальнейших планах

Александр Усик Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Усик

спорт [ версия для печати ]

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о своих планах на предстоящий год.

«Отбоксирую с Лебедевым, заберу кэш и пойду драться с (Тайсоном. — Ред.) Фьюри», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Поединок между российским боксёром Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком может пройти весной следующего года. 

Ранее News.ru сообщал, что бой против Александра Усика станет для российского боксёра Дениса Лебедева последним в карьере.


#бокс #АлександрУсик #ДенисЛебедев
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