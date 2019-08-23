https://static.news.ru/photo/0f8b9586-c66f-11e9-82ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Украинский боксёр Александр Усик отказался от поединка с российским спортсменом Андреем Федосовым.

По его словам, причина заключается в возможной политической подоплёкой поединка. Он заявил, что не хочет, чтобы спортивное состязание перевели в политическую плоскость. Усик рассказал, что перед этим ему предлагали бой с Александром Поветкиным.

Я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, — сказал спортсмен.

Усик подчеркнул, что нормально относится к обоим боксёрам. Он призвал СМИ не хвалить его за отказ «боксировать с русским», передаёт «Униан» .

Ранее News.ru писал о том, что украинский боксёр Александр Усик высказал своё мнение о новом главе государства Владимире Зеленском. По мнению спортсмена, с приходом в политику Зеленского на Украине обязательно должны произойти какие-либо изменения, так как он молодой, позитивный и светлый человек.