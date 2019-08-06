https://static.news.ru/photo/4e959af8-b88a-11e9-a4e1-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский боксёр Александр Усик высказал своё мнение о новом главе государства Владимире Зеленском. По мнению спортсмена, с приходом в политику Зеленского на Украине обязательно должны произойти какие-либо изменения, так как он молодой, позитивный и светлый человек.

То, что он улыбается, это вообще круто, — заявил Усик в прямом эфире Instagram-аккаунта блогера Анатолия Шария.

Александр Усик ранее стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, выиграв первый сезон Всемирной боксёрской суперсерии и завоевав Кубок Мохаммеда Али, после чего перешёл в тяжёлый вес. Его бой с Такамом должен был состояться ещё в мае, но был отменён из-за травмы Усика.

Ранее News.ru писал о том, что абсолютный чемпион мира по боксу, до сих пор не побеждённый Александр Усик отреагировал на смерть российского боксёра Максима Дадашева. Украинец посвятил Дадашеву стихи, которые опубликовал в своём Instagram-аккаунте.