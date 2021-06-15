Ургант посмеялся над Губерниевым после скандала с Бузовой

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на конфликт журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в эфире своего шоу на Первом канале.
Перепалка между Губерниевым и Бузовой произошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Певица даже расплакалась. Позже комментатор извинился перед ней.
Ургант
Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, — пошутил Ургант.
Ранее стало известно, что Дмитрий Губерниев продолжает комментировать конфликт с Ольгой Бузовой. Ведущая залилась слезами, когда спортивный комментатор решил развеселить её забавным софизмом. В Сети между тем распространилась масса фейков, вплоть до того, что Губерниева отстранили от эфиров на ТВ из-за «хамства» и «неприемлемых выражений» в ходе программы.