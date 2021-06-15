Ургант посмеялся над Губерниевым после скандала с Бузовой

https://static.news.ru/photo/46cae81c-ce51-11eb-9849-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на конфликт журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в эфире своего шоу на Первом канале.

Перепалка между Губерниевым и Бузовой произошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Певица даже расплакалась. Позже комментатор извинился перед ней.

Ургант назвал случившееся «очень неприятной ситуацией». При этом отметил, что Бузова удивляет не только на сцене, «но и помогает другим удивлять».

Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, — пошутил Ургант.

Ранее стало известно, что Дмитрий Губерниев продолжает комментировать конфликт с Ольгой Бузовой. Ведущая залилась слезами, когда спортивный комментатор решил развеселить её забавным софизмом. В Сети между тем распространилась масса фейков, вплоть до того, что Губерниева отстранили от эфиров на ТВ из-за «хамства» и «неприемлемых выражений» в ходе программы.