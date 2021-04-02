Умер заслуженный тренер по лёгкой атлетике Загорулько

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор вступил в перепалку в Twitter со спортсменом Нэйтом Диасом из США. Он напомнил американцу о «смертельном страхе» российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор написал о своём нападении на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Этот инцидент произошёл в апреле 2018 года. Среди пассажиров был Нурмагомедов. Запомни, что я заставил их...