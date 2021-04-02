Умер заслуженный тренер по лёгкой атлетике Загорулько

Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько скончался в возрасте 78 лет. У него был диагностирован коронавирус. Также он страдал от онкологии.
Евгений Петрович умер, — сообщил ТАСС старший тренер сборной РФ Антон Назаров.
Будучи спортсменом, Загорулько занимался десятиборьем, тренерскую карьеру он начал в 1967 году. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).
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