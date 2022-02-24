Украинский тренер «Динамо» отреагировал на события в Донбассе

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, работающий тренером в московском «Динамо» посвятил в Instagram пост о событиях в родной стране. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

42-летний специалист выложил в сторис фото флага и герба Украины, не оставив никаких комментариев к изображению.

В данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен был возобновится 26 февраля, но сейчас руководство лиги обсуждает возможный перенос ряда матчей.

Ранее нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов дал понять, что не поддерживает идею военного конфликта между Россией и Украиной. Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором выразил мнение, что война не выгодна ни одной из сторон.

Отметим Европейский союз призвал Москву немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран — членов ЕС обсудят кризис вокруг этой страны и введение ограничительных мер в отношении России.