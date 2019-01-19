Украинка проиграла и «разбила сердце» Серене Уильямс

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Даяна Ястремская

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала украинку Даяну Ястремскую после победы над ней в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Ты была великолепна. Ты играла очень хорошо. Не плачь», — сказала Уильямс сопернице после окончания встречи. Видео эпизода опубликовано в официальном Twitter турнира.

«Я видела, что она очень расстроена. Это показывает, что она была здесь не только, чтобы показать хорошую игру, но и победить. Она хотела выиграть. Это разбило мне сердце», — передаёт слова теннисистки с пресс-конференции RMC Sport.

Матч завершился со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге Уильямс сыграет с первой ракеткой мира — румынкой Симоной Халеп. Матч состоится 21 января и начнётся в 3:00 по московскому времени.

Уильямс — бывшая первая ракетка мира. Она выигрывала Открытый чемпионат Австралии семь раз, последнюю победу на этом турнире она одержала в 2017 году.

Как писал News.ru, Серена Уильямс купила дочери чернокожую куклу и объяснилась.