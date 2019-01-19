Украинка проиграла и «разбила сердце» Серене Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала украинку Даяну Ястремскую после победы над ней в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Ты была великолепна. Ты играла очень хорошо. Не плачь», — сказала Уильямс сопернице после окончания встречи. Видео эпизода опубликовано в официальном Twitter турнира.
“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
@serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz
«Я видела, что она очень расстроена. Это показывает, что она была здесь не только, чтобы показать хорошую игру, но и победить. Она хотела выиграть. Это разбило мне сердце», — передаёт слова теннисистки с пресс-конференции RMC Sport.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге Уильямс сыграет с первой ракеткой мира — румынкой Симоной Халеп. Матч состоится 21 января и начнётся в 3:00 по московскому времени.
Уильямс — бывшая первая ракетка мира. Она выигрывала Открытый чемпионат Австралии семь раз, последнюю победу на этом турнире она одержала в 2017 году.
Как писал News.ru, Серена Уильямс купила дочери чернокожую куклу и объяснилась.