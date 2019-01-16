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Серена Уильямс купила дочери чернокожую куклу и объяснилась

Stuart Robinson - STAFF/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о первой кукле своей дочери Олимпии.

«Это я купила Олимпии эту куклу. Я хотела, чтобы у неё была чёрная кукла. В моем детстве чёрных кукол не было, и я хотела, чтобы первая кукла Олимпии была чёрной», — приводит её слова пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Американка добавила, что следующая кукла дочери будет белой. Она подчеркнула, что обязательно объяснит девочке, что все люди, вне зависимости от цвета кожи, достойны любви.

Уильямс — 23-кратная чемпионка самых престижных теннисных соревнований — турниров серии Большого шлема. В парном разряде она становилась триумфатором мэйджоров ещё 15 раз. Уильямс также четыре раза выигрывала Олимпийские игры: трижды в парном разряде и ещё раз в одиночном. Она удерживала первую строчку мирового рейтинга на протяжении 186 недель подряд, что стало рекордом для Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2016-м Уильямс стала мамой, после чего в 2017-м вернулась на корт. В прошедшем сезоне американка два раза сыграла в финале «Шлемов» — на «Уимблдоне» и на Открытом чемпионате США. Оба раза она проиграла (в Лондоне — немке Ангелик Кербер, а в Нью-Йорке — японке Наоми Осаке). На сегодняшний день Уильямс занимает 16-ю строчку мирового рейтинга. 

В первом круге Открытого чемпионата Австралии американка победила немку Татьяну Марию. 

Как писал News.ru, Серена Уильямс надела компрессионные чулки и победила.


#теннис #СеренаУильямс
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