На прошедших выходных в подмосковном Завидово прошел ежегодный вейк-фестиваль City Bay Wake Weekend. Туда приезжают те, кому нравятся экстремальные виды спорта, особенно водные. Такие, как серф-лайфстайл. И что не менее важно — это атмосфера фестиваля, где душевно и весело проводят время единомышленники.



В рамках City Bay Wake Weekend 2022 прошли соревнования по вейкбордингу и вейксерфингу «Ингосстрах Wake Games», показательные выступления от профессионалов, различные мастер-

классы, а также мероприятия по скейтборду на мини-рампе.