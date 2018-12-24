UFC распекли за решение по Джонсу

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Джон Джонс

Боец UFC Марк Хант раскритиковал руководство организации за то, что бой Джона Джонса и Александра Густафссона не отменён, а перенесён, несмотря на положительную допинг-пробу Джонса.

«UFC — абсолютные грёбаные читеры, почему бы вам просто не уволить Джонса, заплатить Густафссону и оставить турнир в Лас-Вегасе, позаботившись о тех, кто уже оплатил билеты? Вас заботит только одно — деньги за просмотр боя на Рождество. Я искренне надеюсь, что никто не купит эту трансляцию», — написал в своём Instagram Хант.

В крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам он утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе.

Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.

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