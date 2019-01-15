Уайлдер и Фьюри ведут переговоры о бое

https://news.ru/storage/news/4f8cbcedfe6df5ae658522b80f026a95/0caf0a67-8754-4a44-bf46-ca92cb306b72_850.jpg Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тайсон Фьюри

Американский боксёр Деонтей Уайлдер и британский спортсмен Тайсон Фьюри достигли согласия по вопросу проведения боя. Об этом сообщил The Ring.

Договора между спортсменами пока нет, но представители Premier Boxing Champions (PBC) ведут переговоры с промоутером Тайсона Фьюри Фрэнком Уорреном. Поединок может пройти в конце мая или начале июня. Планируется, что местом боя станет Barclays Center в Бруклине или T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Прошлый бой между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей. Фьюри в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри побывал в нокдауне в девятом раунде. До 12-го раунда британец справлялся с напором Уайлдера, но в заключительной трёхминутке упал вновь и, тем не менее, сумел довести бой до судейского решения.