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Уайлдер и Фьюри ведут переговоры о бое

Тайсон Фьюри Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тайсон Фьюри

спорт [ версия для печати ]

Американский боксёр Деонтей Уайлдер и британский спортсмен Тайсон Фьюри достигли согласия по вопросу проведения боя. Об этом сообщил The Ring.

Договора между спортсменами пока нет, но представители Premier Boxing Champions (PBC) ведут переговоры с промоутером Тайсона Фьюри Фрэнком Уорреном. Поединок может пройти в конце мая или начале июня. Планируется, что местом боя станет Barclays Center в Бруклине или T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Прошлый бой между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей. Фьюри в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри побывал в нокдауне в девятом раунде. До 12-го раунда британец справлялся с напором Уайлдера, но в заключительной трёхминутке упал вновь и, тем не менее, сумел довести бой до судейского решения.


#бокс #ДеонтейУайлдер #ТайсонФьюри
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