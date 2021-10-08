Туктамышева с личным рекордом выиграла короткую программу в Финляндии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy. Набрав 81,53 балла, спортсменка установила личный рекорд.

В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель. На промежуточном втором месте расположилась Алёна Косторная. Ученица Этери Тутберидзе в короткой программе исполнила только аксель в два с половиной оборота (78,61). На третьем месте расположилась ещё одна ученица Тутберидзе Камила Валиева. 15-летняя фигуристка сорвала тройной аксель (74,93).

Произвольная программа в женских соревнованиях на Finlandia Trophy состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Лукин, который присоединился к группе Евгения Плющенко, перестал выходить на связь с бывшим тренерским штабом.